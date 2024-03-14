Murat Gezici yaptığı ankette Murat Kurum’un önce çıktığını söyledi: CHP’liler tarafından tehdit edildi!

Türkiye yerel seçimlerine az bir süre kalmışken, ardı sıra gelen anketler heyecanı daha da artırıyor. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici de bir televizyon kanalında yayınlanan programda son verilerini paylaştı.

Murat Kurum'un geriden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini söyleyen Gezici, bu tespiti yüzünden İmamoğlu'nun çevresinden baskı ve tehdit aldığını açıkladı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici, uzun yıllardır meslekte olduğunu ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerden böyle bir tepki almadığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN BİZİ TEHDİT ETTİĞİNE HİÇ ŞAHİT OLMADIM"

Gezici, şöyle konuştu: "Belli bir cenah... Ben 24 yıldır sektördeyim. Ben Sayın Erdoğan'ın veya etrafının bizi tehdit ettiğine ya da sopa gösterdiğine hiç şahit olmadım. Ama bu sonuçla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun etrafından büyük baskı gördüm.

"HAYATIMDA GÖRMEDİĞİM TEPKİYİ GÖRDÜM"

Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu kaygı verici. Tam yol ileri sloganı 2028 ise ben endişe ederim. Bir kamuoyu araştırmacısı 0,6 oranında Murat Kurum'u gösterdi diye bu ülkede baskı görmek, zulüm görmek, hakaret görmek, hakaret etmek insanlık dışı..."