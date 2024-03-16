Bilim merkezi kuracaklarını, çocuk üniversitesi açacaklarını söyleyen Kurum, Dene-Yap atölyeleri ile çocukların ve gençlerin teknoloji üretme becerisini geliştireceklerinin altını çizdi. Terminal İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacağını dile getiren Kurum, ''Biz, hayalleri olan, girişimci ruhlu milyonlarca gencimizin her anlarında, hep yanlarında olacağız. Yine büyük düşüneceğiz. İstanbul'da, 'Bilişimin, Teknolojinin ve Başarının Yüzyılı' hedeflerini teker teker başaracağız. Dünya İstanbul'a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak. İstanbul'un gençleri üretecek, Türkiye kazanacak.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Terminal İstanbul Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Konuşmasına ''Türkiye'nin en büyük teknoparkı ve bilim merkezinin, dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezinin, Terminal İstanbul Projemizin Tanıtım Toplantısı için bir aradayız.'' sözleriyle başlayan Kurum, projenin hayata geçtiğinde genç girişimcilerin mekânı haline geleceğini ve İstanbul'un üreten gücünü bir araya toplayacağını belirtti.



Murar Kurum: "İstanbul'u ilk 20 girişim şehrinden biri yapacağız" | Video

''TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ, ADETA ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR''

Teknoparklara ve teknoloji üreten sivil toplum kuruluşlarına çok yoğun ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, ''Ne zaman bir teknoparktan içeri girsek orada yüzlerce gencimizin heyecanına ortak olduk. Onlarla konuştuk, yaptıkları işler hakkında bilgiler aldık. Ne büyük başarılara imza attıklarına şahit olduk. İzninizle birkaç örnek vermek istiyorum. Ben afetlerde, depremlerde, sel ve yangınlarda uzun süre çalışmış, mücadele etmiş biriyim.

Bir gencimizle bu konu hakkında konuşurken, arkadaşımız bize kendi tasarımı olan 'Robot Arama Köpeğini' anlattı. Sese ve ısıya duyarlı, kendi sensörleriyle yön tayinini yapan ve yukarıda bekleyen arama ekiplerine bilgiyi anlık olarak ileten bir tasarımdı bu.

Öyle keyifle sohbet ettik ki, şimdi bu köpeği daha elastik bir yapıya ulaştırma, eğilme, doğrulma, sürünme özelliklerini de beraber geliştirme kararı aldık. Bir başka tarafa döndük, orada da başka bir kardeşimizin dünyaya milyonlarca dolara sattığı ve ülkemize ücretsiz olarak verdiği yazılımları inceledik. Kodlamasından uygulama aşamasına kadar tartıştık, fikirlerini dinledik. Evet, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, adeta altın çağını yaşıyor.'' dedi.

Savunma sanayi alanındaki yatırımlardan örnekler veren Kurum, ''İşte Türk mühendislik harikası KAAN'ımız, İHA ve SİHA'larımız, Bayraktar'ımız, süzüldüğü göklerde, GÖK VATAN'ımızda bizi gururlandırıyor. TCG Anadolu'muz, MAVİ VATAN'ımızda bayrağımızı dalgalandırıyor. TOGG'umuz VATAN'ımızın her karışında göğsümüzü kabartıyor.

Ben bizlere bu gururu yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, milyonlardan oluşan Teknofest nesliyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayan Selçuk Bayraktar'a ve tüm genç mühendislerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum, sağ olsunlar, var olsunlar.'' diyerek konuşmasını sürdürdü.

''2030 YILINA KADAR, İSTANBUL'UMUZU DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İLK 20 GİRİŞİMCİLİK ŞEHRİNDEN BİRİ YAPACAĞIZ''

Terminal İstanbul Projesinin önemine değinen Kurum, ''Biz İstiyoruz ki, İstanbul'umuz yeni KAAN'lar, yeni Bayraktar'lar, Yeni TCG Anadolular üretsin. Bu şehir yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni Aziz Sancar'lar çıkartsın. İşte 1 Nisan'da göreve geldiğimizde en büyük motivasyonumuz bu olacak. Bunun için bakanlıklarımızla birlikte Terminal İstanbul'u kuracağız.

Burada, yeni markalarımızı, yeni isimlerimizi çıkartmak için canla başla çalışacağız. Çünkü İstanbul'umuz bunu sonuna kadar hak ediyor. Bu şehrin dinamik teknoloji ve girişimcilik ağı, acilen harekete geçmeyi bekliyor. Biz kararlıyız. 2030 yılına kadar, İstanbul'umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri yapacağız.

Bu hedefin en büyük adımını da, toplam 400 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak işte bu devasa alanda atıyoruz. 25.000 kişinin aynı anda çalışma imkânı bulacağı Terminal İstanbul'umuz; 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonumuzun temel taşıyıcılarından biri olacak.'' dedi.

Buradaki terminal binalarını, eskiden uçakların yanaştığı körüklerin olduğu alanları, teknolojik ürünlerin sergilendiği birer salon ve avlu haline getireceklerini söyleyen Kurum, Teknopark ve Bilim-Toplum alanlarını süratle inşa edeceklerini belirtti.

''BİLİM MERKEZİMİZİ KURACAĞIZ''

Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde kuracakları yeni paylaşımlı ofisleri birer kuluçka merkezine dönüştüreceklerine dikkat çekti. ''Terminal İstanbul'u, bu kuluçka alanlarının ana merkezi haline getirecek, 39 ilçenin kuluçka alanlarını buradan yöneteceğiz. Büyükşehir Belediyemizin dijital dönüşüm ofisini de burada konumlandıracağız. Başta deprem, sel ve yangın afetlerinde kullanacağımız, şehrimizi en kötü durumlara karşı simüle edebileceğimiz, İstanbul'un dijital ikizini burada, gençlerimizle birlikte geliştireceğiz.

İstanbul'un acilen ihtiyaç duyduğu tüm deprem, ulaşım ve çevre teknolojilerini burada geliştirecek, İstanbul'un hizmetine sunacağız.'' şeklinde konuşan Murat Kurum, ''Bilim Merkezimizi kuracağız. Burası, bilimsel merakı tetikleyen, eğlenceli ve interaktif etkinliklerle geleceğin bilim insanlarını yetiştiren ve her yıl 1 milyon kişiyi ağırlayacak bir merkez olacak.

Çocuk Üniversitemiz, geleceğin bilim insanlarının, mühendislerinin yetiştiği bir okul olacak. Her yıl 1000 öğrencimize eğitim fırsatı vereceğiz.

Deneyap Atölyelerimizde, her yıl ortaokul ve lisede okuyan 1500 yavrumuzun, teknoloji üretme becerisini burada geliştireceğiz.'' diyerek Terminal İstanbul çerçevesindeki diğer projelerini sıraladı.

BURASI İSTANBUL'UN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Terminal İstanbul'un, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma sunacağını ve rahat ulaşım imkânlarıyla öne çıkacağını söyleyen Kurum, ''Yine restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak. Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençlerimizi burada ağırlayacağız. Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak.

Gerek Millet Bahçemiz, gerekse Terminal İstanbul'umuz, 365 gün ve 7/24 yaşayan bir Sosyal Bütünleşme ve Dijital Üretim alanı haline gelecek. Aynı zamanda yıl içerisinde belediye olarak organize edeceğimiz, çok büyük festival-fuar-konser etkinliklerimize de ev sahipliği yapacak.'' dedi.

Girişimci ruhlu milyonlarca gencimizin her anlarında, hep yanlarında olacağız

Gençlere güvendiklerini ifade eden Murat Kurum, ''Biz bu gençliğin, azmedince neleri başardığını çok iyi biliyoruz. 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet küçük düşünseydi, İstanbul fethedilemezdi. Mimar Sinan küçük düşünseydi eserlerini tarihe altın harflerle yazdıramazdı. Selçuk Bayraktar ve arkadaşları, genç Türk mühendisleri küçük düşünseydiler, SİHA'larımız, KAAN'ımız göklerin hakimi olamazdı.

Biz, hayalleri olan, girişimci ruhlu milyonlarca gencimizin her anlarında, hep yanlarında olacağız. Yine büyük düşüneceğiz. İstanbul'da, 'Bilişimin, Teknolojinin ve Başarının Yüzyılı'

hedeflerini teker teker başaracağız. Dünya İstanbul'a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak. İstanbul'un gençleri üretecek, Türkiye kazanacak.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Toplantıda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ''Teknofest'e de ev sahipliği yapan havalimanımız artık ülkemizin en büyük teknoparkı olarak dijital dönüşüm ve teknoloji gelişiminde ülkemizin amiral gemisi olacaktır. İstanbul'un dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri olmasını da sağlayacaktır. Terminal İstanbul sayesinde yerli üretim ile yüksek teknoloji üreten çok daha fazla küresel marka çıkaracağız. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki 'Türkiye Yüzyılı' dijitalin, gençliğin, başarının ve bilimin de yüzyılı olacaktır.'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, ''İstanbul dünya çapında bir marka kent. İstanbul için dünyaya söylenecek yeni sözler, dünyayla paylaşılacak yeni ve parlak fikirler var. Hedefimiz 2030 yılına dek İstanbul'u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirmek. Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi, Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak.'' şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 1 Nisan itibarıyla Terminal İstanbul projesi ile Teknolojik Türkiye çağını, İstanbul çağını başlatacaklarını söyleyen Kurum, '' Burası İstanbul'un teknolojide altın çağının yaşatılacağı ve bu maksatla her türlü ürünün, buradaki laboratuvarlarla, deneylerle yeni teknolojilerle üretildiği ve dünyaya ihracatının yapıldığı, pahada ağır yükte hafif olan yüksek teknolojinin üretildiği bir İstanbul'u hayal ediyoruz'' dedi.

Atatürk Havalimanı Terminallerini, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezine dönüştürdüklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ''İstanbul halihazırda teknoloji girişimciliğinin ülkemizdeki kalbi ve dünyada da en hızlı yükselen girişimcilik ekosistemlerinden biri. Malumunuz teknoparklarımızla, üniversitelerimizle, kuluçka hızlandırma merkezlerimizle iki yılda bir dünyanın en büyük teknoloji festivallerini burada Atatürk Havalimanı Apronu'nda gerçekleştirerek yani Teknofestlerle İstanbul'un teknoloji yolculuğuna bugüne dek önemli kazanımlar getirmiştik.'Terminal İstanbul' projesi bu kazanımları taçlandıracak ve önümüzdeki dönemde İstanbul'un tüm ilçelerine, mahallelerine yayılan yeni bir rüzgârın merkez üssü haline gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Murat Kurum Bey de bizimle birlikte. Biliyorsunuz onun da 'Dijital İstanbul' vizyonu var. Ortak çalışma ofisleri ile girişimcilik destekleriyle İstanbul'da nitelikli insan kaynağını İstanbul'a katma değer yaratacak şekilde yönlendirmeye dönük pek çok proje hazırladılar. Önümüzdeki dönemde 'Terminal İstanbul' projesi tüm bu projelerle birlikte hayat bulsun ve inşallah önümüzdeki dönem İstanbul'un, medeniyetimizin rüzgârının soluğunu dünyayla buluşturduğu bir dönem olsun.'' diye konuştu.

Tüm dünyada hayatımıza giren en büyük değişim rüzgarı yüksek teknoloji üzerinden geldiğine vurgu yapan Teknoloji Geliştirme Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, ''Bu yüksek teknolojiyi geliştiren tüm dünyada ufak girişimler, startup dediğimiz garaj firmaları. Dünyaya damgasını vurmuş, son otuz senede hayatımıza girmiş ne varsa hepsi böyle bizim Teknofest'te yarışan takımlarımız gibi bir araya gelmiş gençlerin kurduğu isimlerden çıkıyor. Ülkemiz elbette girişim ekosistemi açısından dünyayla yarışır bir şekilde bir noktaya evrildi. Dünyaya damgasını vuracak. Özellikle savunma sanayiinde büyük işlere imza atacak girişimler çıkardı. Bunlar tüm dünyada en fazla ihraç edilen ürünler oldular; Bayraktar TB2 gibi. Bunun yanında savunma sanayimizin ürünleri tüm dünyada büyük beğeniyle kullanılıyor. Muharebede büyük ilgi topluyor. Tabii bizler bu dönüşümü 'Milli Teknoloji Hamlesi' idealiyle sadece savunma sanayii alanında değil, teknolojinin tüm diğer alanlarında olması maksadıyla hareket başlattık. Bu harekete de 'Milli Teknoloji Hareketi' dedik.'' şeklinde konuştu.

Toplantıya Murat Kurum'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Selçuk Bayraktar ve Astronot Alper Gezeravcı ile davetliler katıldı.