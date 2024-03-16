İşte İstanbul’un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8’ini yaptı

47 KİLOMETRENİN SADECE 8'İNİ YAPTI

Ekrem İmamoğlu'nun son 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi olmadığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece ve sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır. Daha birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı.

Öyle korktular ki, 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce ismini değiştirdiler, sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemiyorlar. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bu da seçim korkusuyla alelacele yapılmış icraatlardan birisi. Ama korkunun artık ecele faydası yok."