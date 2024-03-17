İşte İstanbul'un metro gerçeği! İmamoğlu 47 kilometreden sadece 8'ini yaptı
İBB Başkanı ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun metro projeleriyle ilgili yaptığı algı operasyonu rakamlara tosladı. İstanbul'daki metro yapım aşamalarının 2019 öncesi ve sonrasına ait tablo İmamoğlu'nun yaptığı manipülasyonu da gözler önüne seriyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum da söz konusu "vahim" durumu ortaya koyarken "5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Temeli atılan projeleri 'sıfırdan yaptım' diye yalan söylüyor." ifadelerini kullandı.
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