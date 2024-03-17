Beylikdüzü’nden CHP’ye rant yolu

CHP İstanbul il binasının satın alınmasıyla ilgili 9 Aralık 2019 tarihinde binanın sahibi Ali Rıza Braka'nın avukatı olan Gökhan Taşkapan'ın hukuk bürosunda çekilen para sayma skandalında tüm oklar CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıkıyor. Para sayma görüntülerindeki tüm isimler "Olayın benimle ilgisi yok" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları çıktı.Paraları İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e, İmamoğlu'nun 2015'te CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na getirdiği İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer verdi. Parayı ofiste sayan ve Keleş'in taşımasına yardımcı olan isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Özer 'tanık' sıfatıyla, paraların taşınmasına yardım eden Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verecek. İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifadesinde, paraları dönemin Beylikdüzü İl Başkanı olan CHP'li İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'den aldığını dile getirdi. Özer, İmamoğlu tarafından 2015 yılında CHP İlçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle bilinirken, bir diğer kilit isim ise İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. CHP'de herhangi bir resmi görevi olmayan Yılmaz da paraları Beylikdüzü'nden, görüntülerin sayıldığı ofise Fatih Keleş'le birlikte getiren kişiydi. Beylikdüzü'nde CHP İlçe Başkanlığı yaptıktan sonra 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP İstanbul 28. Dönem milletvekili seçilen Özer'in siyasi kariyerinin ise 2014'ten sonra parladığı görüldü. İmamoğlu'nun 'Yol arkadaşım' dediği Özer, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu 2009-2014 döneminde yönetiminde bulundu. Daha sonra İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ilçe başkanlık koltuğuna oturtuldu. İmamoğlu'nun gözetiminde ilçe başkanlığı yapan Özer, 2019'da ayrıca İmamoğlu'nun İBB Başkan Adayı danışmanlığını yaptı. Aynı zamanda İmamoğlu'nun avukatlığını da yapan Özer, 14 Mayıs seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Paraları Keleş'e teslim eden Özer'in 'tanık' sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Özer'in Keleş'e teslim ettiği paraları ofise götürülmesinde yardımcı olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla ifade verecek. Keleş ifadesinde Yılmaz için, "Para çoktu, Yılmaz' ı taşıması için çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.CHP'nin para sayma rezaletine vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. "Tüm isimlere bakılırsa da adı geçen herkes İmamoğlu'na yakın", "Ekrem bey bilmiyorum diyor ama işin organizatörünün bizzat kendisi olduğu belli" yorumları yapıldı.Soruşturmada Fatih Keleş'le birlikle eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl başkanlığının eski basın danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti.Fatih Keleş'in savcılık ifadesinde "Paraları ondan aldım" diye bahsettiği Turan Taşkın Özer de Beylikdüzü ekibinden. 10 yılda İmamoğlu'nun desteğiyle CHP ilçe başkanlığından milletvekilliğine yükseldi.Paraları ofise getiren 'Kafa Koparan' lakaplı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun uzun yıllardır danışmanlığını yapıyor.CHP'de hiçbir görevi olmamasına rağmen para sayımının en aktif kişisi ise İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz. Yılmaz şüpheli sıfatıyla ifade verecek.