AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu öğrencilere müjdeleri sıraladı

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor. AK Parti Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim yarışı ve Eskişehir'deki çalışmaları ve projeleri hakkında detayları anlatıyor.

DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK FARK NE?

1999 yılında Demokratik Sol Parti'nin hükumet ortaklığı olduğu için o dönem hükumet nimetlerinde çok faydalandı. Yılmaz Büyükerşen 2. Döneminde DSP'den seçildi ama daha sonra CHP'ye geçti. CHP'ye geçtiğinden beri Eskişehir'de yapılması gereken alt yapısal yatırımlar zamanında yapılamadı. Büyükerşen son seçimlerden büyük bir ivme kaybediyor. CHP'de hükûmette olmadığı için bir uyum yakalayamadı ve bundan dolayı gerekli yatırımlar yapılamadı. Hükumetin de Eskişehir'e yapacağı çalışmaları belediye engelliyor. Mesela yurt ihtiyacı var ve yurt yapılacak mahkemeye veriyorlar yine yurt yapılıyor ama engelliyor.

Aday olmadan önce de araştırma yaptırdım Eskişehirli dostlarımızın sıkıntıları neler diye orada da benzer sorunlar çıktı ve yüzde 70 belediye hizmetlerinden rahatsız hemşehrilerim. Trafik, ulaşım, su, yol ve sokak hayvanları genel sorunların başında geliyor. Biz Eskişehir'de yatırım yapmaya geliyoruz.

"BELEDİYE HİZMETLERİ YETERSİZ"

Otopark yatırımları yapılamadı müteahhitlerden toplandı ama yapılamadı. Bütün sokaklarda görevliler var ve durduğu zaman 35 TL saatlik ücret alıyor ve bu olabilecek bir şey değil. Hem otoparkları yapmayıp hem de vatandaşa ceza verir gibi para alınması saçma. Hızlıca katlı otoparklarımızı inşa edeceğiz ve otopark parası gibi bir sorun kalmayacak.

Mevcut ekip liyakatli kadrolarını kaybetti. Mesela su, ESKİ'nin genel müdürünün suyla hiç alakası yok. Mevcut genel başkanın yakını olan bir arkadaşı oraya genel müdür olarak koydu. Belki memurlukta çok iyi ve dürüsttür kendisi ama mühendis olmayan su işini bilmeyen bir adamın oraya genel müdür olması çok yanlış.

30 Büyükşehir'de olan ama Eskişehir'de olmayan bir durum söz konusu oda bizim mezbahamızın olmaması. 30 Büyükşehir içerisinde mezbahası olmayan tek şehir biziz. Bu hayvancılık ile ilgili çok büyük sıkıntı var ve yediğimiz etin helal mi haram mı ya da hastalık mı değil mi diye kontrol edilmiyor. Zamanında mezbaha olan yer yıkıldı ve yerine çiğbörek salonu açıldı onun yanında da at ahırı var. Dekor olarak evet güzel ama Eskişehir sadece dekoratif bir şehir değil.

Eskişehir genç bir şehir ve bir kimliği var. Bu kimliği bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bu doğrultuda genç kardeşlerimize bunun sözünü veriyorum. Eskişehir'de Türkiye çapında değil dünya çapında bir müzik festivali yapmak istiyoruz.

Eskişehir'e 5 tane yeni 4 bin 500 kapasiteli öğrenci yurdu yapacağız. Kiralar çok arttığı için öğrencilerin daha iyi konaklayabilmesi adına yapacağım. Öğrencilere gençlik merkezi yapılacak daha rahat çalışabilmeleri adına aynı zamanda öğrenci mahallelerinde internet ücretsiz olacak kendi öğrenci numaralarını girip bağlanacaklar.