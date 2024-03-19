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AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu öğrencilere müjdeleri sıraladı

AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu öğrencilere müjdeleri sıraladı

18.03.2024 | 23:58

Yerel seçime son 13 gün kaldı ve AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Eskişehir’e gelecek projelerini tek tek anlattı. Nebioğlu "Eskişehir'e yatırım yapmaya geliyoruz" dedi ve Eskişehir'in belediyecilik manasında büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Nebioğlu öğrenciler için de müjdeleri sıraladı.

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