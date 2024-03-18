Başkan Erdoğan: Nerede bir CHP belediyesi var dökülüyor

Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizden istifade etmeyen ne tek karış vatan toprağı ne de tek bir fert var.

Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözleirn arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Havalimanından şehir merkeizne kadar şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı?

Yaptığı hiç bir iş olmamakla övünen bundan sonrada hiç bir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyen siyasetçiler, belediye başkanları adayları türedi.