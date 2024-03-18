Başkan Erdoğan’dan Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere nerede bir CHP belediyesi var, dökülüyor, diyen Başkan Erdoğan, "Ülkemizin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyeti 31 Mart'ta mutlaka tasfiye etmeliyiz." ifadelerini kullandı.