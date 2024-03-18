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Giriş Tarihi: 18.3.2024 20:47

Teröristbaşının posterini açanlar yakalandı

İstanbul Yenikapı Miting Alanı’ndaki Nevruz Programı’nda; Miting Alanı’nda bulunan kule üzerine çıkarak bebek katili ve bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açan ve sosyal medya üzerinden yine teröristbaşı Öcalan ve bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yapan toplam beş kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Teröristbaşının posterini açanlar yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 17 Mart Pazar günü İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen Nevruz Programı'nda; Miting Alanı'nda bulunan kule üzerine çıkarak bebek katili ve bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan üç kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden yine teröristbaşı Abdullah Öcalan ve bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yapan iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç kişi ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Teröristbaşının posterini açanlar yakalandı
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