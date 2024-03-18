Teröristbaşının posterini açanlar yakalandı

İstanbul Yenikapı Miting Alanı’ndaki Nevruz Programı’nda; Miting Alanı’nda bulunan kule üzerine çıkarak bebek katili ve bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini açan ve sosyal medya üzerinden yine teröristbaşı Öcalan ve bölücü terör örgütü PKK lehine propaganda yapan toplam beş kişi gözaltına alındı.