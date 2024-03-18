Türkiye’nin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz

Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Havacılık Vizyonu" konulu panel öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın teslimatı için çalıştıklarını söyledi. Projenin 2010'da başladığını belirten Kotil, "Şubat 2021'de uçtu. Bu önemliydi. Özellikle Amerikan medyası işi çok iyi irdeledi. F-22 ile karşılaştıran tablolar ortaya koydu" dedi. Kotil, KAAN'ın 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Ruslarda, Çin'de ve Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada, hava hedefleri vurmak için. F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Demek ki bu oluyormuş."