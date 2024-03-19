109 yıllık gururla ecdada şükran

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla yurdun dört bir yanında vatandaşlar şehitliklere akın etti. Anma etkinliklerinde şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Her ilde bulunan şehitlik anıtlarına il protokolleri tarafından çelenk konulurken, düzenlenen programlarda okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla şehitler rahmet ve minnetle yâd edildi. Okullarda ise Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemini anlatan etkinlikler düzenlendi. Bazı okullarda düzenlenen şiir ve tiyatro gösterilerinde ise öğrencilere, vatan için can veren ecdadın 109 yıl önce gösterdiği kahramanlık anlatıldı.Edirnekapı Şehitliği'ndeki törene, Vali Davut Gül'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunduğu törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.Karskapı Şehitliği'ndeki törende askerler saygı atışı yaptı ve saygı duruşunda bulundu. Öğrencilerin şiir okuduğu törenin ardından şehit mezarları ziyaret edildi.Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde çelenk sunumuyla başlayan törende, Kuran okundu, şehitler için dua edildi. İstiklalin muhafızı, istikbalin nişanesi şehitlerin bu toprakları miras bıraktığını ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Sizlerin sayesinde devletimiz payidar, bayrağımız hür, ezanımız gür. Hiç şüpheniz olmasın ki emanetiniz emin ellerdedir" diye konuştu.Merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı atışı yapılarak şehitler için dua edildi.Valilik tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi. Hızırbey Camii'nde düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim ve mevlit okundu. Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.5000 Evler Şehitliği'nde düzelenen anma töreninden sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda oratoryo sunuldu. Öğrenciler, Şerife Bacı, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehit Ömer Halisdemir, şehit Fethi Sekin, şehit Eren Bülbül ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı canlandırdı.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen programda da tiyatro gösterisi yapıldı, müzik dinletisi sunuldu.Öğretmenevi konferans salonunda yapılan gösteride TOBB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri şiirler okudu.Ankarail protokolü, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Valisi Vasip Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Turizm merkezi Kapadokya'da bölgeyi kuşbakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonlarına dün Türk bayrakları asıldı. Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen balonlar peribacaları üzerinde al bayrakla süzüldü.Mersin'in Tarsus ilçesinde Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Nusret Mayın Gemisi'nin bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Nusret Mayın Gemisi, atıl durumundan kurtarılıp restore edilerek ziyarete açılmıştı.İletişim Başkanlığı'nca Sirkeci Tren Garı'nda Çanakkale Zaferi'yle ilgili "Allahaısmarladık" adlı sergi açıldı. Sergi, savaşın zorluklarını yansıtan, kişisel anlatımlar ve deneyimlerle ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla yurtdışında da çeşitli etkinlikler yapıldı. KKTC'nin Girne kentindeki Boğaz Şehitliği'nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla anma töreni düzenlendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Türk Şehitliği'ndeki törende ise Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşları okundu. Özbekistan'daki Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda da büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.SABAH