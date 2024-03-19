Seçim yaklaştı, CHP’li Karalar’ı telaş sardı

Geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini '25 sahte diplomalı öğretmen var' gerekçesiyle kapatarak öğrenci ve aileleri mağdur eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı.2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 binden fazla işçiyi çıkararak ekmeğinden eden Başkan Karalar, ücretsiz gençlik merkezinde eğitim gören binlerce gencin de geleceğiyle oynadı. Başkan Karalar, öğretmenlerle birlikte 259 personelin işine de son vermişti. Kursun açıldığı günden kapatılana kadar görev yaptığını dile getiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Zeydan Karalar binlerce gencin geleceğiyle oynadı. Eğitimleri yarı kaldı.Gençlik merkezlerimizde 10 bin öğrenciye eğitim verdik. Büyük başarıya imza attık. Hepsi meslek sahibi oldu. Şimdi ne oldu da kursları yeniden açtı? 5 yıldır sınava hazırlanamayan gençlerin hakkı ne olacak" diye tepki gösterdi. Kuruköprü şubesini açan Zeydan Karalar'ın "Eğitim ve öğretimi desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz ve yaklaşık 1500 öğrencimizin eğitim gördüğü kurs merkezimizde 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize LGS, 11 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere YKS hazırlık dersleri veriyoruz" paylaşımında bulunması dikkat çekti.