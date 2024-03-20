Balıkçı Kenan’dan İmamoğlu’na tepki

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tapulu arsalarına el konulduğunu ileri sürerek, dükkanına astığı afişlerle tepki gösterdi. Daha önce müze alanı kaldırılıp Yaşam Vadisi'ne katılan Balcı, şimdi ise dükkanının 700 metrekarelik tapulu otopark alanının ederinin çok altında bir fiyat ile belediye tarafından alınmaya çalışıldığını söyledi. İBB Başkanı İmamoğlu'na destek vermediği için kendisinin zarara uğratıldığını ileri süren Balcı, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Dükkanı astığı 'Tam yol ileri, Ekrem İmamoğlu esnafı ezip geçiyor imdat' afişi dikkat çeken Balcı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdalısı olduğumuz için bu zulümleri yaşıyoruz. İmdat diyorum, imdat" ifadesini kullandı.