Metrobüs çilesi tam yol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin son 5 yılda çökerttiği toplu ulaşım, her geçen gün İstanbulluların çilesini daha da artırıyor. Bakımsız İETT otobüsleri ve metrobüslerde yaşanan arıza, yangın gibi sebeplerle oluşan gecikmeler, sabah işine, akşam da evine dönmek isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Alışılan manzaraya önceki akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi. Yenibosna'da metrobüs hattını kullanan vatandaşlar, aşırı yoğunlukla karşılaştı.Üst geçitlerde başlayan izdiham metrobüs durağına kadar uzadı. Durağa ulaşmakta güçlük çeken yolcular, araçlara binmekte zorlandı. Tek sıra halinde ilerlemeye çalışan vatandaşlar, güçlükle yürürken o anlar ise havadan görüntülendi. E-5 yolunda ise zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği dikkat çekti. Vatandaşlar ulaşım sorunuyla mücadele ederken İBB yönetiminin kayıtsızlığı tepki çekiyor.