Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li terörist yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Milli İstihbarat Teşkliatı'nın teknik desteği ile PKK/YPG'li 'Rızgar Amed' kod adlı Mehmet Kılıç'ın Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör eylemi gerçekleştireceği tespit edildi. Sahada bulunan SMO güçleri, Kılıç'ı sızma girişimi sırasında canlı ele geçirdi. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan Kılıç'ın yargılanmak üzere Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

Mehmet Kılıç, bölücü terör örgütüne Mayıs 2015'te katıldı. Örgütün sözde eğitim kamplarında silah kullanmayı öğrenen terörist, daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara alanlarında görev yaptı. Kılıç, örgütün 2019 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Karaçalı Karakolu'na gerçekleştirdiği sızma girişiminde yer aldı, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonunda yaralandı. 2020'de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.