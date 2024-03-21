Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Edirne'nin dört bir yanını karış karış dolaşarak vatandaşların taleplerini dinliyor. Edirne'nin sorunlarını bildiğini ve hemşehrilerine hizmet etmeyi istediğini belirten İba, bu seçimde Edirne'nin kadınlar tarafından yönetileceğini ve bunun çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Saraçlar Caddesi, Şehir Stadyumu, Kent Meydanı ve Kaleiçi gibi projelerin, Edirne'nin turizmdeki önemini artıracağını ve şehrin marka değerini yükselteceğini ifade eden Belgin İba, sosyal projelere de önem verdiklerini söyledi. Başkan adayı Belgin İba, gençlere yönelik spor alanları, kadınlara meslek edindirme kursları, yaşlılara yönelik çınar evleri ve mahalle kreşleri gibi projelerle toplumun her kesimine hitap edeceklerini söyledi. Edirne'yi marka bir şehir haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten İba, vatandaşların desteğini ve güvenini beklediğini dile getirdi.Sosyal projeleriyle atıl kalan alanların yaşam alanlarına dönüşeceğini bu sayede de Edirnelinin kenti yeniden keşfedeceğini ifade eden İba, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kadınlarımız, gençlerimizin hayatına dokunacak sosyal projelerimiz var. Gençlerin ücretsiz spor yapabileceği çok büyük bir spor adası ile onlara hizmet edeceğiz. Yine kadın kurslarımız ile meslek edindirme kurslarımız ile kadınlarımıza hem kurs verip hem pazar açabileceği alanlar yapacağız. Yaş almış büyüklerimizi de çınar evlerinde misafir edeceğiz. Sosyal olarak gençlerin beklentileri düğün salonlarıydı, düğün salonları için çalışmalarımız var. Mahalle kreşleri annelerimizin beklentileriydi. Sosyal hayatın içinde olmak isteyen, çalışmak isteyen annelerimize mahalle kreşleri çalıştık yani herkese hitap edecek projelerimiz hazır. 1 Nisanı sabırsızlık ile bekliyoruz. Turizmi ile Edirne'yi marka şehir yapacağız, bu konuda da çok iddialıyız. Projelerimiz çok güzel, bizim şehrin içinden akan 3 tane nehrimiz var. Nehir kenarlarımızda vatandaşlarımızın her anlamda imkânlarından faydalanacağı yerler yapacağız."