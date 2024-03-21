Eko-sistemde 5’inci CHP’li

CHP'de, avukat Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaynağı açıklanamayan paraları deste deste sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar binayı CHP'ye sattığı iddia edilen Ali Rıza Braka, avukatı Gökhan Taşkapan, CHP İBB Meclis üyesi Fatih Keleş, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ile paraların taşınmasına yardım ettiği iddia edilen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ifade verdi.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skandalla ilgili sorulara "Benimle ilgisi yok" cevabını verdi ama görüntülerdeki kilit isimlerin hepsi 'yol arkadaşım' dediği kişiler çıkması şüpheleri artırdı. Dün de CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in de görüntülerdeki kişilerden biri olduğu tespit edildi. CHP'li Muammer Keskin'in, Şişli Belediye Başkanı olduktan sonra Onur Öksel'i belediyede önce özel kalem müdürü, daha sonra belediye başkan yardımcısı görevine getirdiği bildirildi. Öksel'in para sayma görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından izne çıktığı öğrenildi.Skandalla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, odaya getirilen para çantalarının birinin üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazması dikkat çekti. CHP'li İBB Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı 'Kafa Koparan Fatih' lakaplıFatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paraların çıkarıldığı görüldü. Yeni görüntülerde valizlere ve spor çantalarına doldurulan paranın bir kısmına yer kalmayınca çöp torbasına konulduğu da görülüyor.İmamoğlu'nundanışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifadesinde, paraları dönemin Beylikdüzü İl Başkanı olan CHP'li İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'den aldığını söylemişti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP İstanbul 28. Dönem milletvekili seçilen Özer'in siyasi kariyer basamaklarını İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye başkanı olmasından sonra hızla tırmandığı görüdü. İmamoğlu defalarca kez Özer'den 'Yol arkadşım' di ye bahsetti.