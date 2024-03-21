FETÖ’nün kilit ismi eski vali yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Vali Ahmet Pek, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, saklandığı gaybubet evinde yakalandı.15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmada FETÖ ile bağı tespit edilerek meslekten ihraç edilen ve 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari pilot üsteğmen, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yakalandı. Öte yandan Ardahan'da, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi S.Ö.'nün yakalanması için harekete geçen polis, hükümlünün Erzurum'da olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü tutuklandı