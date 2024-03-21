İstanbul CHP için sadece bir rant

Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un dün de yoğun bir programı vardı. Kurum ilk önce Bayrampaşa mitinginde vatandaşlara seslendi. Ardından Şişli'deki Birleşmiş Markalar Derneği ile Mimar Mühendisler Grubu'nu ziyaret etti. Daha sonra da Taksim'de düzenlenen Kentler ve Kültürler Buluşması programı ile Beyoğlu'ndaki Kuzey Kıbrıs'ı İstanbul'da Yaşamak Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı. Yaptığı konuşmalarda CHP'li İBB yönetimini sert şekilde eleştiren Kurum şunları söyledi:İstanbul son 5 yıldır bir fetret, bunalım dönemi yaşadı. Mevcut İBB yönetimi, AK Parti dönemlerinde başlatılan projeleri iptal etti. İstanbul tarihine 'metro hattına hafriyat döken yönetim' olarak geçtiler. Bugün metrobüs durakları mahşer yeri gibi oldu, metrolar çalışmaz hale geldi. Her gün İETT'nin otobüsleri yanıyor. Taksi meselesi günden güne kangrene dönüşüyor. Kulakları İstanbul'a, Bayrampaşa'ya kapalı, gözleri İstanbul'u görmeyen, dilleri İstanbul'u söylemeyen adamların elinde maalesef şu beş yıllık süreçte İstanbul'umuz heba oldu. Görevi 10 gün sonra bu kardeşinize inşallah bırakıyorlar.Halk otobüslerimize bakım bile yapamıyorlar. Neden biliyor musunuz? Arka odalarda balya balya paraları saymayı biliyorlar. Esnafın parasını, alacağını ödemiyorlar. Ben geçen otobüsçü esnafıyla beraberdim. 2 milyon lira esnafın alacağı var, sonra da otobüs yanıyor, yolda otobüs arıza yapıyor. Bu esnaf nasıl bakım yapacak? Sen parasını ödemezsen, sen hak edişini ödemezsen; sen esnafın, Bayrampaşa'nın, İstanbul'un haklarını, kaynaklarını öyle arka odalarda balya balya kule yaparsan bu adam bu otobüsü nasıl çalıştıracak ya?Bunlarda bol bol çalıştay var ama kentsel dönüşüm yok. Bunlarda reklam var, algı var ama yeni yuva yok. Bunlarda, yandaşlarına arka odalarda rant bölüştürme var ama depreme hazırlık yok. Bunların ne yaptığını gördük. Tüm İstanbul gördü. Artık onları kendi hallerine bırakıyoruz. Bu kardeşiniz, İstanbul'un her yerinde 173 bin konutu dönüştürürken; bunlar 5 bin konut bile yapamadılar. Bunlarda bol bol çalıştay var ama çalışmak yok, kentsel dönüşüm yok. İstanbul'da inşallah 650 bin konutu dönüştüreceğiz.Bunların İstanbul diye bir dertleri yok. Bugün bu şehirde yeterli taksi yok. Neden? Çünkü bunlar taksiyi hizmet olarak değil, yandaşlarına rant üretecek bir araç olarak görüyorlar. İstanbul'un kaynaklarını israf ediyorlar. İstanbul'da ne varsa hepsini rant olarak görüyorlar. Kurmuş oldukları makamları mevkileri peşkeş çekmeye, İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcamaya çalışıyorlar. İstanbul'un önündeki en büyük engel CHP'li İBB yönetimidir.MuratKurum, kendisi ve ailesine ait mal varlığını açıkladı. Murat Kurum'un iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre; Kurum'un Ankara Çankaya'da kendi adına bir evi, eşi Şengül Kurum'un annesi ve babası için aldığı Altındağ'da bir ev, yine Kurum'un eşi üzerinde İstanbul Kağıthane'de oturdukları bir evleri bulunuyor. Murat Kurum'un üzerine kayıtlı 2023 model Peugeot 408 araba ile 200 bin lira, 55 bin dolar ve 40 bin avrosunun bulunduğu aktarılan açıklamada, eşi ve çocukları üzerinde ise 3 milyon 333 bin lira değerinde muhtelif altın ve takı olduğu kaydedildi. Öte yandan Şengül Kurum'un Kağıthane'deki konuta ait 14 milyon lira borcu olduğu belirtildi.Mart'ta Büyük İstanbul 'Yeniden İstanbul Mitingini' yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağımız günün provası olacak. 31 Mart akşamı tüm İstanbul'un sevineceği günün başlangıcı olacak. İstanbul'un ehil ellere geçme, yeniden şahlanış mitingi olacak. Orada büyük bir coşkuyla hep birlikte kutlu yürüyüşü başlatacağız. Tüm İstanbullu hemşerilerimizi büyük mitinge bekliyoruz.