PKK elebaşı Kalkan CHP-DEM için oy istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak yaptı. PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yerel seçimlere günler kala PKK'nın kanalında yeniden ortaya çıktı.DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu itiraf eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin, aydınların, kadınların önemli bir çabası var. DEM Parti etrafında oluşan ittifaklar, yapılan çabalar önemli ve anlamlı. Umut ediyoruz, inanıyoruz demokratik güçler kazanırlar. AKP ve MHP'ye seçimle darbe vurulur. Yoğun çalışma var, biz takip ediyoruz. Kürt halkı kendini yönetmeye başlayacak. Bu Türkiye'de yayılmalı. Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak. Taraftarlarımıza çağrımız bu temeldedir" dedi.