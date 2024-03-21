Son dakika: ’Öcalan hain değil’ diyen CHP’li Şükrü Erdem’e MHP’den çok sert tepki: DEM’liler bile bu kadarını başaramamıştı

"DEM'LİLER BİLE BU KADARINI BAŞARAMAMIŞTI"

Yerel ile ne alakası var diye soruyorlardı. Biz de şimdi soruyoruz, yerel ile ne alakası var, siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz. DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı.

"ANINDA İHRAÇ EDİLİP, İSTİFASI ALINMALI"

Tekin, CHP'nin yönetim zafiyeti içinde olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü:

Bunlar önce bu şokları yaşıyorlar, aynı Afyon'da olduğu gibi. Bir hanımefendi çıktı, 'DEM'lileri burdan içeri sokmam' dedi. Önce bekliyorlar, susuyorlar, kamuoyunun tepkisini görüp en az zararla nasıl atlatırız ona bakıyorlar. CHP'nin başında bir lider yok. Süreç yönetebilecek, doğru hamleleri yapabilecek bir kapasite yönetmiyor CHP'yi. Bugünkü CHP'den ses çıkacağını düşünmüyorum. Sabah akşam DEM'leniyorlar bunlar. Çok yoğun tepki olur ve aşamazlarsa ancak o zaman istifasını isterler. Ama onu da yaparlar mı, pek zannetmiyorum. Normalde bir partinin anında istifasını alıp, partiden ihraç etmesi lazım.