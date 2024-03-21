Son dakika: ’Öcalan hain değil’ diyen CHP’li Şükrü Erdem’e MHP’den çok sert tepki: DEM’liler bile bu kadarını başaramamıştı

Türkiye, sabah.com.tr'nin ortaya çıkardığı görüntüleri konuşuyor. CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem seçim çalışmaları sırasında girdiği bir kıraathanede vatandaşları deyim yerindeyse terörist başı Abdullah Öcalan'ın terörist olmadığına ikna etmeye çalıştı. Erdem'in, "Bana güvenin, Öcalan hain değil" ifadeleri infial yaratırken, sosyal medyada ve kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Erdem'e ateş püskürdü. Tekin, "Siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz? DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı." dedi.
CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem: "Abdullah Öcalan terörist değil!" | Video
CHP'Lİ ŞÜKRÜ ERDEM'DEN İNFİAL YARATAN SÖZLER: ABDULLAH ÖCALAN HAİN DEĞİL
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Şükrü Erdem, bir kıraathanede vatandaşları Abdullah Öcalan ve PKK terör örgütü konusunda ikna etmeye çalıştı.
Erdem, "Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil! PKK falan yok, bitti o işler." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
VATANDAŞLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ: KANDİL'DEN OY İSTE
Erdem'in sözlerine kıraathanedeki vatandaşların tepki gösterdiği görüldü. Vatandaşlardan biri, "Demirtaş'a selam, Kavala'ya selam. Sonra gelip utanmadan oy istiyorsunuz. Kandil'den oy isteyin." sözleri ile Erdem'e ateş püskürdü.
MHP BURSA İL BAŞKANI SABAH.COM.TR'YE KONUŞTU: HERKES BU KONUYU KONUŞUYOR
MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, sabah.com.tr'ye yaşanan olayları değerlendirdi.
Tekin, sabah.com.tr'nin ortaya çıkardığı görüntülerin ilçede infial yarattığını belirtti. Tekin, "Mustafakemalpaşa'da herkes bu konuyu konuşuyor. Büyük şok var." ifadelerini kullandı.
"DİL SÜRÇMESİ DİYEMEZ, SİYASİ GEÇMİŞİ ONU BOŞA DÜŞÜRÜR"
Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Şükrü Erdem herhangi biri değil, bakanlık yapmış, politik anlamda ciddi tecrübesi olan bir figür. Dil sürçmesi, ben bunu kast etmiyordum da, başka şekilde anlatıyordum demesini kendi geçmişi boşa düşürüyor.
"BU KAFA YAPISININ CHP ÇATISI ALTINDA TOPLANMIŞ OLMASI TESADÜF DEĞİL"
Tekin, Bahçeli'nin 'beka' söylemine dikkat çekerek şöyle devam etti:
Devlet Bey'in beka sorunu diye kast ettiği işte bu zihniyet ve kafa yapısı. Milleti, bir bütün olarak göremeyen, devletin varlığı ve bütünlüğü ile zihinsel ve mental problemi olan insanları CHP çatısı altında bir araya gelmiş olmaları tesadüf değil.
"DEM'LİLER BİLE BU KADARINI BAŞARAMAMIŞTI"
Yerel ile ne alakası var diye soruyorlardı. Biz de şimdi soruyoruz, yerel ile ne alakası var, siz böyle konuları kamuoyunda nasıl konuşuyorsunuz? Apo gibi bir terörist başının terörist olmadığına kadar konuyu hangi cüretle götürüyorsunuz. DEM'liler bile bu kadarını başaramamıştı.
"ANINDA İHRAÇ EDİLİP, İSTİFASI ALINMALI"
Tekin, CHP'nin yönetim zafiyeti içinde olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü:
Bunlar önce bu şokları yaşıyorlar, aynı Afyon'da olduğu gibi. Bir hanımefendi çıktı, 'DEM'lileri burdan içeri sokmam' dedi. Önce bekliyorlar, susuyorlar, kamuoyunun tepkisini görüp en az zararla nasıl atlatırız ona bakıyorlar. CHP'nin başında bir lider yok. Süreç yönetebilecek, doğru hamleleri yapabilecek bir kapasite yönetmiyor CHP'yi. Bugünkü CHP'den ses çıkacağını düşünmüyorum. Sabah akşam DEM'leniyorlar bunlar. Çok yoğun tepki olur ve aşamazlarsa ancak o zaman istifasını isterler. Ama onu da yaparlar mı, pek zannetmiyorum. Normalde bir partinin anında istifasını alıp, partiden ihraç etmesi lazım.
"ACINASI BİR DURUM"
"Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu partide, Mustafa Kemal Paşa'nın adını taşıyan ilçede bunu yapıyorsunuz. Ne yaman bir çelişki." diyen Tekin, son olarak şunları söyledi:
En çok esinlendikleri yer, Fransız ulusçuluk anlayışıdır bunların, Fransa'da bile bunu bulamazsınız. Fransa'da herkes Fransız'dır.. O kültüre bağlıysa herkesi eşit statüde görür. En azından ulus anlayışı anayasal olarak onu bağlar. Bizde inanılmaz ya, inanamazsınız. Milleti millet yapan ne varsa ona karşılar. Dile, kültüre, inanca karşılar. Yerine ne koyuyorsun peki, koca bir hiç. Belediyecilikte de böyle. Altyapı yok, topluma inmek yok. Hep bu konuları konuşuyorlar. Sen Mustafakemalpaşa gibi bir ilçede adaysın, eski bir bakansın, seni ne ilgilendirir ya bu konular! İnsanları ikna etmeye çalışıyor gibi resmen PKK'ya karşı, ne acı bir durum.