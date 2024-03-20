CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem: "Abdullah Öcalan terörist değil!" | Video
DEM Parti ile Kandil'den gelen talimat sonrası 'Kent Uzlaşısı' adı altında ittifak yapan CHP'nin terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan skandal açıklamalarının ardı arkası kesilmiyor. Sabah.com.tr'nin ulaştığı yeni görüntülerde, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, "Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil" şeklinde küstah ifadeler kullandı. Türkiye, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünü bitirmek için hazırlıklar yaparken CHP'li başkan adayı Erdem'in, "Artık PKK falan yok. Bitti o işler" şeklinde konuşması da dikkat çekti.
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