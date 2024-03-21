Turgut Altınok’tan ’600 daire’ iftirası atanlara net yanıt: Tapusunu çıkartmayan namerttir!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım." dedi.
"MAL VARLIĞIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE BERABER AZALDI"
Altınok, mal beyanı üzerine spekülasyonlara da cevap vererek şöyle konuştu: "Altınok'un bütün hayatı ülkesine, vatanına, devletine hizmettir. Ne mal ne makam hırsım olmadı. 4.kuşak tüccar ailenin çocuğuyum. Mal varlığını açıkladık. Bu adam 20 sene belediye başkanlığı yaptı, mal varlığı azalmış. Bunun neyini tartışıyorlar anlamadım. 20 yıldır görev yaptım. Keçiören Belediyesi'nden ihale alıp bir tane zengin olan yok. 20 yıldır görev yapıyorum. Çoluğum çocuğum benim makam arabama binmemiştir."
600 DAİRENİN TAPUSUNU BULMAYAN NAMERTTİR
Ankara'da yapılan anketlerin sonuçlarını görenlerin kaybedecelerini anladıklarını da sözlerine ekleyen Altınok, "Yalan, iftira, çamur kampanyasına başladılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Altınok özü birdir sözü birdir. Belediye başkanı seçilir seçilmez bütün vergiyle ilgili ilişiğimi kestim. Benim artık ticaretle işim yok. Antalya'da 600 tane dairem varsa tapusunu çıkartmazsa namerttir. Eğer 600 dairelik tapuyu çıkarmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Aldığımız gayrimenkuller zamanında tarlaydı. Mal varlığımızı açıkladığımızda biz ada parseline kadar her şeyini açıkladık." diye konuştu.
"LONDRA'DAKİ EVİ KAÇ LİRAYA ALDIĞINI AÇIKLASIN"
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki söylemlerine de cevap veren Altınok, "Tunalı'da yerimiz var belediye başkanı olmadan önce almışım. Tunalı'da 4 katlı bir bina değil bir binanın 8'de birinin 0.50'si şahsıma ait. Biz adasına parseline kadar hepsini bunu yazdık. Belli makamda olan insanlar, Londra'daki aldığı evin kaç liraya aldığını açıklasın. Oturduğum evin fotoğrafını çekip bunu sosyal medyada yayımlıyorlar. Şu an oturduğu ev 25 milyon lira. 25 milyon liralık evi nereden aldın, nasıl aldın? Bizim mal varlığımız belediye başkanı olmadan önceki mal varlığımız." sözlerini kullandı.