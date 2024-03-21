Turgut Altınok’tan ’600 daire’ iftirası atanlara net yanıt: Tapusunu çıkartmayan namerttir!

"LONDRA'DAKİ EVİ KAÇ LİRAYA ALDIĞINI AÇIKLASIN"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki söylemlerine de cevap veren Altınok, "Tunalı'da yerimiz var belediye başkanı olmadan önce almışım. Tunalı'da 4 katlı bir bina değil bir binanın 8'de birinin 0.50'si şahsıma ait. Biz adasına parseline kadar hepsini bunu yazdık. Belli makamda olan insanlar, Londra'daki aldığı evin kaç liraya aldığını açıklasın. Oturduğum evin fotoğrafını çekip bunu sosyal medyada yayımlıyorlar. Şu an oturduğu ev 25 milyon lira. 25 milyon liralık evi nereden aldın, nasıl aldın? Bizim mal varlığımız belediye başkanı olmadan önceki mal varlığımız." sözlerini kullandı.