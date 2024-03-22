10 soruda yerel seçimler

31Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. İşte seçim sürecine dair merak edilen 10 soru ve 10 cevap...Seçmen oy kullanacağı yeri nereden öğrenecek? YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nın Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden öğrenebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazla oy verme yerine girilebilecek mi? Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak.Yeni evlenenler kimliğini henüz değiştirmemiş ise oy kullanabilecek mi? Kimliğini henüz değiştirmeyenler evlenme cüzdanıyla oy kullanabilir.Seçimde kaç siyasi parti yarışacak? Seçimlerde 34 siyasi parti yer alacak.Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden seçmen, neler için oy kullanacak? Büyükşehir statüsündeki illerde yaşayan seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "ilçe belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.Büyükşehir olmayan illerde ve köylerde neler için oy verilecek? Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.Tüm pusulalar kaç zarfa koyulacak? Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılacak? Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olacak.Önce hangi oylar sayılacak? Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.Yurtdışındaki seçmen oy kullanacak mı? Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında, yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kurulacak sandıklarda oy verme hakkına sahip.