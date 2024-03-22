AYM’de yeni dönem

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni başkanını seçmek için dün sandığa gitti. Seçimde, Kadir Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu alarak Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Özkaya, 12 yıllık görev süresinin 22 Aralık 2026'da dolacak olması nedeniyle bu tarihe kadar başkanlık görevini yürütecek. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da dolacak. Yüksek Mahkeme'nin iç tüzüğü gereği, 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başlatılmıştı.