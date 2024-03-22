Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Utanmasalar terör örgütüne militan yazılacaklar

Karabük hem güzel hem merhametli bir şehir olarak varlığıyla ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'nda yüzde 62'yi aşan, bana yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Bunun için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Karabük'ü çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Bu şehirde yaşayan her bir kardeşimizin üzerimizde hakkı var. Bunları ödemek zorundayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek boynumuzun borcu.

Bazıları meydanlarda söz verip göreve gelince unutmasını iyi bilirler. Biz ise yapmakla mesulüz. Tüm hazırlıklarımızı yapıp öyle konuşacağız. Aksi takdirde ötekilerden farkımız kalmaz.