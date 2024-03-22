Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Utanmasalar terör örgütüne militan yazılacaklar" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabük'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. "Kent uzlaşısı" adı altında Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile İstanbul özelinde ittifak yapan CHP'ye sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Utanmasalar ortaklarına yaranmak için terör örgütüne militan yazılıp ideolojik eğitime girecekler." dedi.
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