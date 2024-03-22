Canan Kaftancıoğlu CHP’deki Para Kuleleri Skandalı için 3 saat ifade verdi

Canan Kaftancıoğlu şüpheli olarak yaklaşık 3 saat ifade verdi. İfadesinin ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan Kaftancıoğlu, görüntülerin yasadışı yollarla sunulduğunu ileri sürerek "İfadeye çağrılan ilk ben olsaydım ifade vermeyi reddederdim diyerek ifade vermeye başladım" dedi. Kaftancıoğlu, il binasının alımına dair tüm bildiklerini anlattığını söyledi.

"NEDEN ÖYLE BİR İFADE VERDİĞİ KONUSUNDA FİKRİM YOK"

Basın mensubunun, süreci başlattığına daha sonrasından el çektiğine dair sorusuna "Böyle bir şey söz konusu değildir. Mal sahibinin avukatının buna dair ne fikri ne de bilgisi olabilir. Neden öyle bir ifade verdiği konusunda fikrim yok" dedi.

Görüntü kayıtlarının Tuncay Yılmaz'a verildiği yönündeki iddiaların sorulmasına Kaftancıoğlu, bilgisinin olmadığını söyledi.