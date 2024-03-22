CHP yeni kriz! Bornova’da ortalık karıştı: Belediyeye yağmur gibi adam alıyor

200 BİN LİRA DEĞERİNDE ÇANTASI OLAN KIZI İŞE ALIP MASA BAŞINA OTURTMUŞLAR

Konuşmanın devamında: "Senin ailenden biri işe girmiş olabilir. Benim ailemden de girmiş olsa, gözümün ışığı da girse kimse öyle tehditle şantajla bilmem ne ile Bornova Belediyesine… Benim temizlik işleri, park bahçe ve fen işlerinde personel ihtiyacım var. 200 bin lira değerinde çantası olan kızı getirmişler koymuşlar masa başında otursun diye." İfadelerini kullandı.

İLÇEDE PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Eşki'nin açıklamalarının yer aldığı video görüntüsü ilçede kısa sürede gündemin birinci sırasına oturdu. Partililer arasında elden ele dolaşan video deyim yerindeyse paylaşım rekoru kırdı. Eşki'nin iddiaları karşısında mevcut Başkan İduğ'un nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.