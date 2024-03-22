CHP Bornova karıştı! "Yağmur gibi adam alıyor" | Video

CHP Genel Merkezi, İzmir’de 23 ilçe belediye başkanını yeniden aday göstermedi. Aday gösterilmeyen bazı belediye başkanları, seçime sayılı gün kala zaten haddinden fazla olan personel sayılarına yenilerini eklemeye başladı. Mevcut belediye başkanlarının sürekli işe alım yapması partinin başkan adaylarını kızdırdı. Son olay Bornova’da patlak verdi. CHP’nin Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Aziz Kocaoğlu ile CHP’nin mevcut büyükşehir adayı Cemil Tugay’ın da katıldığı bir etkinlikte, partilisi Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u hedef aldı. Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada: “Bornova Belediyesi’ne yağmur gibi adam alınıyor. 70 milyona fidan alınıyor, kasadaki parayı bitirmek için” ifadelerini kullandı.