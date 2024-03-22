Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Kurayla belirlenen deprem bölgesinde toplam 30 bin 723 depremzede evlerine kavuştu. Diyarbakır'da ise 2 bin 992 konutun teslimi yapıldı.Diyarbakır Bağlar ilçesinde deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için evleri yıkılan depremzedelerden emekli Zülfü Kaya ve eşi Fatma Kaya da kurada çıkan yeni evlerine taşındı.Oğlaklı Köyü'nde TOKİ tarafından inşa edilen 3 artı bir evlerinde iki çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Kaya çifti, yeni evlerinde bayrama girecekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti. Yeni evlerinin bayram öncesi teslim edilmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten 64 yaşındaki Fatma Kaya, "Devlet bize çifte bayram yaşattı" ifadelerini kullandı.Depremin ardından devletin vatandaşını aç ve açıkta bırakmadığına dikkat çeken 64 yaşındaki Zülfü Kaya ise, "Dünya lideri Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu, devlet bir yılda evimizi teslim etti. Erdoğan büyük liderliğini bir kez daha gösterdi. Devletimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu. Kaya, bir yıl kirada oturduğunu söyledi. Kirada oturduğu evin kötü durumda olduğuna dikkat çeken Kaya, "Devletimiz bize saray gibi bir ev verdi, Allah büyüklerimizden razı olsun" dedi.