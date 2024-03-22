Fatih’e değer 400 proje

Fatih Belediyesi 5 yıla 400 proje sığdırdı. Bu projeler arasında kentsel dönüşüm, yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler, spor alanları, kütüphaneler, tarihi eserlerin restorasyonu ve otoparklar yer alıyor.Özellikle gençlere dokunan projeleriyle öne çıkan Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan başkanlığında 12 farklı kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sundu. Öğrenciler için avantajlı hakların da yer aldığı Suriçi Kart'a 286 bin 253 kişi üye oldu. Bunun haricinde 9 farklı spor tesisini de hizmete sunan belediye 5 yıl boyunca 145 bin 49 vatandaşa hizmet sağladı. "Daha Güvenli Bir Fatih" parolasıyla yola çıkan Turan, Silivrikapı Karakol, Balat Karakol, Karagümrük Karakolu, Samatya Karakol ve Yabancı Şube Müdürlüğü'nü Emniyet Teşkilatına kazandırdı. Bu sayede ilçedeki suç oranında yüzde 30'luk düşüş sağlandı.Fatih Belediyesi, okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için Çocuk Durağı projesini geliştirdi. Vani Dergâhı Semt Konağı, Müftüali Semt Konağı, Dervişali Semt Konağı ve Kasım Günani Semt Konağı'nda hafta içi her gün sabah 08.00 - 12.00 ve öğlen 13.00 - 17.00 saatleri arasında iki grup halinde ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti veriliyor. 57 - 69 ay aralığındaki çocuklara hizmet veren projede toplam 12 sınıfta 473 öğrenci eğitim alıyor. Fatih Belediyesi, ilçedeki otopark sorununa çözüm bulmak için bin 800 araç kapasiteli 22 otoparkı hizmete aldı. Bu sayede Fatihliler park sorunu yaşamadan araçlarını park edebiliyor.Fatih Belediyesi, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi yarımadanın siluetini korumak ve güzelleştirmek için önemli çalışmalara imza attı. 55 bin 830 metrekare alanda kamulaştırma çalışmaları yürüten belediye, bu sayede tarihi yarımadanın özgün dokusunu korumayı amaçlıyor. 14'ü yeni, 20'si revize olmak üzere toplam 34 park projesi tamamlandı. Bu projelerle birlikte yeşil alan miktarı yüzde 41 oranında artırılarak 1 milyon 237 bin 503 metrekareye çıkarıldı. Yedikule Hisarı ve Kapalıçarşı'nın da içinde olduğu 24 önemli restorasyon uygulaması hayata geçirildi. 157 çeşme projesi, 66 çeşme restorasyon uygulaması ve türbe hazire alanları, ahşap sivil mimarlık örnekleri gibi tarihi yapılara yönelik bakım çalışmaları tamamlandı.Yeni dönemde belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerden de bahseden Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan, şöyle konuştu: "Fatih'te en önemli sorunumuz şu anda kentsel dönüşüm ve otopark konusu. Bu dönem, otopark sorununu çözebilirdik ama çözebileceğimiz üç büyük arazi, İETT arazisi, Vatan Caddesi'ndeki Migros lunapark arazisi ve İSKİ arazisi İBB mülkiyetinde olduğundan, biz bunları istememize rağmen bize vermedikleri ve en büyük otopark alanları burası olduğu için yapamadık. Yeni dönemde inşallah İBB'yi kazanırsak, milletimiz bize yetki verirse büyük bir oranda otopark sorunu çözülecektir."Turan, ilçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, "Dirençli ve Sürdürülebilir Fatih", "Erişilebilir Fatih", "Daha Güvenli Fatih", "Değerleriyle Gelişen Fatih", "Ekonomisiyle Büyüyen ve Gelişen Fatih", "Yenilikçi Fatih" ve ''Kapsayıcı ve Adil Fatih" başlıklı 7 ana ilke belirlediklerinin altını çizdi. Turan, "Sur diplerindeki 70 bin metrekarelik bir alanı, Yeşil alan olarak Fatihimize kazandırdık. Karasurları Millet Bahçemiz yeşil vizyonumuzun taç projesidir. Tarihi surların çevresindeki karmaşayı, kötü yapılaşmayı, kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, bunun yerine bölgeyi; sosyal, kültürel, ekonomik anlamda değer üreten bir mekan hâline dönüştürmek Fatih'e dair, en büyük hayallerimden biriydi." dedi.Fatih Belediyesi, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza atarak Fatihlileri çeşitli programlar ve etkinliklerle buluşturdu. Belediyenin 15 Karınca Eğitim biriminde 176 farklı branşta kurslar düzenleniyor. Bu kurslara 18 bin 744 kursiyer katılarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Fatih Belediyesi, kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satışını yapabilmeleri için Karınca El Emeği Mağazaları'nı açtı. Bu sayede kadınlar hem kendi ekonomilerini güçlendiriyor hem de Fatih'e özgü el sanatlarının yaşatılmasına katkıda bulunuyor.