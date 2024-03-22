FETÖ’nün siyaset yapılanması aktif

SABAH, FETÖ'nün Türkiye'deki Siyaset Mahrem Yapılanması'nı açıklıyor. İstihbarat birimlerince yapılan analiz ve uzun soluklu çalışmalara göre, örgüt siyaseti dizayn etmek için 2013 yılında 69 mahrem sorumlunun görevlendirildiği Siyaset Mahrem Yapılanması'nı kurdu. Kurucusu MİT Mahrem Yapılanması'nın başındaki Murat Karabulut'tu. Yapılanmanın başına, 7 Şubat MİT kumpasının mimarlarından biri olan eski MİT Mahrem Yapılanması İstanbul sorumlusu 'Cafer' kod adlı Ahmet Hamdi Parlak getirildi. Türkiye 6 bölgeye ayrılarak bu bölgelere 6 ayrı mahrem imam ataması yapıldı.FETÖ'cü kamu yönetimi siyaset bilimi uzmanlarından örgütün siyasette izleyeceği yol haritası bile oluşturuldu. Oluşturulan bu siyasi doktrine son şekli elebaşı Fetullah Gülen veriyordu. Elebaşının talimatlarına göre devletin her kurumuna sinsice sızan örgüt, sağ, sol, komünist ayrımı yapmadan gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe teşkilatlarına dahi sızmayı amaç edindi.Mahrem yapılanmanın, 7 Haziran 2015 seçimlerinde FETÖ terör örgütünün tüm bileşenleri olarak HDP'li Selahattin Demirtaş'a oy verilmesi kararının Gülen'e onaylattırılması sürecini organize ettiği, o dönem HDP Milletvekili olan DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sürekli temasta kalınarak, hükümete karşı yönlendirme yaptırıldığı saptandı. Bir diğer kullanılan önemli isim de FETÖ'cü emniyet müdürlerinin oluşturduğu 17-25 Aralık kumpas bilgilerini ABD'ye firar ederken yanında götüren CHP'li eski milletvekili Aykan Erdemir'di. FETÖ'nün Siyaset Mahrem Yapılanması, Türkiye'de AK Parti'ye karşı yeni parti kurulması yönünde faaliyetler yürüttü. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e 2015'te AK Parti'den istifa ettirilerek "Milad" isimli parti kurduruldu. AK Parti milletvekili İdris Bal da partiden istifa ettirilerek "Demokratik Gelişim Partisi'ni kurdu. FETÖ'nün, toplumda bir karşılığı olmadığı ortaya çıkınca Şahin gibi Bal da kendi kurduğu partiden istifa etmek zorunda kaldı.FETÖ'nün siyaset yapılanmasının direktifleri doğrultusunda 2015 genel seçimlerinde o dönem tutuklu olarak kurdukları kumpas davalarında yargılanan FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Yurt Atayün gibi isimler milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.