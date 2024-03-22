İBB Başkan adayı Kurum: Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan, İstanbul kazanacak

Tarihte büyük işkenceler gören ve anavatanlarından kovulan Ahıska Türklerinin kültürlerini kaybetmediğini söyleyen Murat Kurum, "Asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiler. Ama onca sıkıntıya, onca zorluğa rağmen bu asil millet, kimliğini korumayı sonuna kadar başardı." şeklinde konuştu.
Murat Kurum, İstanbullulara trafik sorununu çözeceğine dair söz verdi. 1 Nisan sabahından itibaren sahada olacağını belirten Kurum, "Metro ağını ilk 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkartacağız. İki ayrı yakaya yapacağımız 122 km'lik tünellerle trafiğe nefes aldıracağız. İstanbul'da çilesini çektiğimiz metrobüs sorununu bitirmek için araç filosunu her sene büyüteceğiz. Söz veriyorum; trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız." diyerek konuşmasını tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası programına katıldı.
Murat Kurum konuşmasına, "Ülkemizin en zor zamanlarında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde en ön safta yer aldığınız için, bu ülkenin büyümesi ve geleceğe emin adımlarla yürümesi için bizlerle birlikte yol yürüdüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadeleriyle başladı.
"AHISKA TÜRKLERİ ASİMİLE OLMAMAK İÇİN SÜRGÜNLERDE BİLE KİMLİKLERİNİ KORUMAYI BAŞARDI"
Ahıska Türklerinin sürgünlere rağmen kimliklerini kaybetmediklerini belirten Kurum, "Ahıskalılar, geçmişte çok büyük acılar yaşadı, çok büyük sıkıntılar çekti. Anavatanlarından sürüldüler. Eşyalarını alamadan, cenazelerini bile defnedemeden evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Sürgün edildiler. Ne acıdır ki dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türkü, göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiler. Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, büyüklerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ahıskalılar, sürgünden sonraki yıllarında bile çok zor şartlarda yaşadılar. Kendi kimliklerini, kendi kültürlerini, değerlerini korumaya çalıştılar. Asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiler. Ama onca sıkıntıya, onca zorluğa rağmen bu asil millet, kimliğini korumayı sonuna kadar başardı. Bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Ben bu vesileyle o acı günlerde büyük sıkıntılar içerisinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Murat Kurum, Ahıska Türklerine "Sizler bizim öz kardeşlerimizsiniz" diye seslendi. Türkiye'nin Ahıska Türklerinin de vatanı olduğunu belirten Kurum, "Rabbim o acı günleri bir daha yaşatmasın. Rabbim, sizlerin ömürlerinizi uzun eylesin. Rabbim sizlerin deyimiyle; hanenize nam versin. Gözünüz kuru, gönlünüz duru olsun. Biz biliyoruz ki, Ahıska susturulmaya çalışılsa da, Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Biz buna gönülden inanıyoruz. Türkiye sizin anavatanınızdır. Sizler bizim öz kardeşlerimizsiniz. İlelebet de böyle olacak. Burada yaşayan kardeşlerimizin sorunlarını da biliyorum. Başkanımla birlikte 1 Nisan sabahından itibaren bu mücadeleyi vereceğiz ve ne hizmet varsa bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
"DEPREM KAPIYI ÇALMADAN, HER ŞEY ALTÜST OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK"
İstanbul'daki deprem endişesine dikkat çeken Murat Kurum, şehrin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için 650 bin konutun acilen dönüştürülmesi gerektiğini yineledi. 1 Nisan sabahından itibaren sahada olacağının altını çizen Kurum, konuşmasını, "Biz yaklaşık 80 gün önce İstanbullu kardeşlerimize hizmet etmek, eser üretmek için kutlu bir yolculuğa çıktık. Bu süreçte eserlerimizi, hayallerimizi İstanbullu hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Nasıl ki 81 ilimizde gece gündüz demeden tüm sorunları çözmek için koştuysak, şimdi de İstanbul'umuzun fetret devrine son verip yükselişe geçmesi için koşacağız, gece gündüz demeden çalışacağız. Bu şehrin bekleyen sorunları var. Bu sorunların başında da kentsel dönüşüm ve ulaşım geliyor. 1 Nisan'da İstanbullu kardeşlerim bize mührü verdiklerinde ilk işimiz bu aziz şehri afetlere karşı dirençli hale getirmektir. Olası bir depremi en az hasarla atlatabilmek için tüm planlarımızı bir seferberlik anlayışıyla hayata geçirmektir. Bu ruhla daha önce İstanbul'da nasıl 80 bin konutu yapıp, 173 bin konutumuzun dönüşümünü başlattıysak, şimdi de 5 yılda vatandaşlarımızla el ele vereceğiz ve 650 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. Çünkü bizim derdimiz var. Bizim İstanbul'a sevdamız var. İstanbulluların, annelerimizin, evlatlarımızın, ailelerimizin evlerinde huzurla ve güvenle yaşaması için canla başla çalışacağız. Biz diyoruz ki; deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan, İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız." cümleleriyle sürdürdü.
"SÖZ VERİYORUM; TRAFİK TAMAMEN DURMADAN, HAYAT FELÇ OLMADAN İSTANBUL KAZANACAK"
Murat Kurum konuşmasında İstanbul'daki trafik sorununa da değindi. Deniz ulaşımını yaygınlaştıracaklarını ve metro hatlarını iki katına çıkaracaklarını belirten Kurum, "Yine İstanbul'un trafik çilesini, ulaşım sorununu da çözüme kavuşturmak için hızla harekete geçeceğiz. Metro hatlarımızın uzunluğunu ilk 5 yıl içerisinde 650 kilometreye çıkartacağız. İki ayrı yakaya yapacağımız 122 km'lik tünellerle trafiğe nefes aldıracağız. 'Uğraştıran değil Ulaştıran İstanbul' hedefimizi süratle gerçekleştireceğiz. Yine toplamda 250 bin araç kapasitesine sahip olacak otoparklar yapacağız. Deniz ulaşımını yaygın hale getireceğiz. İstanbul'da çilesini çektiğimiz metrobüs sorununu bitirmek için araç filosunu her sene büyüteceğiz. Söz veriyorum; trafik tamamen durmadan, hayat felç olmadan, İstanbul kazanacak, siz kazanacaksınız." dedi.
"MURAT KURUM SÖZ VERDİYSE YAPAR"
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı döneminde 81 ilde yaptığı projeleri hatırlatan Murat Kurum, İstanbul'da da aynı gayretle çalışacağını ifade etti. Afet bölgelerinde vatandaşın yüzü gülene kadar sahadan ayrılmadığını belirten Kurum, "5 yılda Türkiye'nin her yerinde 365 bin yeni konut yapmış bir kardeşiniz olarak buradayım. Kastamonu'da, Bartın'da, Rize'de, Artvin'de, Giresun'da sel felaketinin vurduğu şehirlerimizi yeniden ayağa sizlerle birlikte kaldırdık. Elazığ ve Malatya depreminin ardından yaptığımız çalışmalarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı tekrar şehrimize kazandırdık. Güzel İzmir'imizde binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza 1 yılda biz kazandırdık. Manavgat'ta, tarihimizin en büyük yangınından 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi biz teslim ettik. Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Milletimizin yanından ayrılmadık. Sorunu çözünceye kadar sahada kaldık. Vatandaşımızın elini sımsıkı tuttuk ve yüzü gülünceye kadar bırakmadık. Murat Kurum söz verdiyse yapar." şeklinde konuştu.
"YA SAĞLIKSIZ BİNALARDA DEPREM KORKUSUYLA BEKLEMEYİ YA DA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAYI SEÇECEĞİZ"
Murat Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerin İstanbulluların geleceği için önemini anlattı. Kentsel dönüşüme dair geçen 5 yılda yetersiz kalındığını sözlerine ekleyen Kurum, "Dönüşüm bizim işimiz, şehircilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz. İşte bizim rakibimizle farkımız bu. Ve bu yüzden bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki; İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir. Bu seçim sadece İstanbul'un seçimi olmayacak. İstanbul'un lokomotif bir şehir olması, tüm dünyaya başkentlik yapacak duruşu sergilemesi ve güçlü olması adına çok önemli bir seçim. İstanbul'da yaşayan 16 milyon hemşehrimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u parlayan yıldız yapacağız. İstanbul güçlü olacak ki
Türkiye güçlü olsun. İstanbul güçlü olacak ki tüm dünyadaki mazlum kardeşlerimiz sevinsin. İstanbul güçlü olsun ki Ahıska Türkleri kardeşlerimiz sevinsin. Ve İstanbul'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.
"İSTANBUL'U DÜNYA ÇAPINDA BİR MERKEZ YAPMAK İÇİN MURAT KURUM GİBİ BİR BAŞKANA İHTİYACIMIZ VAR"
Sahur programının açılışındaysa, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov kürsüdeydi. Türk soydaşlarına sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kassanov, "Ne kadar şanslıyız ki, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya liderine sahibiz. İstanbul'da yaşayan Ahıskalı kardeşlerim başta olmak üzere Türk soylu tüm kardeşlerimize çok büyük görev düşüyor. Hepimiz bir şey istiyoruz; seçimler İstanbul'un faydasına olsun. Fransız Napolyon Bonapart demişti ki; 'Dünyayı tek bir ülke olarak ele alsanız, başkenti İstanbul olurdu.' İstanbul'umuzu gerçekten dünya çapında bir merkez yapmak için bizim Başkan'ımız gibi, Murat Kurum gibi bir Belediye Başkanı'na ihtiyacımız var. Bakanımızı iyi tanıyoruz ve Türkiye için ne kadar güzel işler yaptığını biliyoruz. Bu işi ancak Başkanımız yapabilir." diye konuştu.