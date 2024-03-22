İBB Başkan adayı Kurum: Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan, İstanbul kazanacak



"YA SAĞLIKSIZ BİNALARDA DEPREM KORKUSUYLA BEKLEMEYİ YA DA KENTSEL DÖNÜŞÜMLE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAYI SEÇECEĞİZ"

Murat Kurum, 31 Mart'taki yerel seçimlerin İstanbulluların geleceği için önemini anlattı. Kentsel dönüşüme dair geçen 5 yılda yetersiz kalındığını sözlerine ekleyen Kurum, "Dönüşüm bizim işimiz, şehircilik bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz. İşte bizim rakibimizle farkımız bu. Ve bu yüzden bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde; ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atan bu kardeşinizi seçeceğiz. Bu seçimde ya İstanbul'daki trafik sıkışıklığını yüzde 90'lar seviyesine çıkaranları ya da yeni ulaşım yatırımlarıyla trafik çilesini bitirecek olan kadroları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki; İstanbullular hizmetin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı 31 Mart'ta rekor bir oyla seçecektir. Bu seçim sadece İstanbul'un seçimi olmayacak. İstanbul'un lokomotif bir şehir olması, tüm dünyaya başkentlik yapacak duruşu sergilemesi ve güçlü olması adına çok önemli bir seçim. İstanbul'da yaşayan 16 milyon hemşehrimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u parlayan yıldız yapacağız. İstanbul güçlü olacak ki

Türkiye güçlü olsun. İstanbul güçlü olacak ki tüm dünyadaki mazlum kardeşlerimiz sevinsin. İstanbul güçlü olsun ki Ahıska Türkleri kardeşlerimiz sevinsin. Ve İstanbul'u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için çalışacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.