MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Yeşil kategoriye bir çizik daha

BABASI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992 yılında TSK tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.