Yeşil kategoriye bir çizik daha

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde Yeşil Kategoride yer alan PKK/YPG Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı Seydo Kod adlı Halil Tekin'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. 2007'de katıldığı örgüt adına Kandil ve Gara'da faaliyet gösterdikten sonra Suriye sahasına geçen Tekin örgütün sabotaj sorunluluğunu yaptı. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. Tekin, 2020 itibarıyla Kamışlı batı sektör sözde komutanıydı.