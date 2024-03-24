Akbük’te kaçak yapıya geçit yok

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalan Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırları içerisindeki Akbük Koyu'nda kaçak yapı, çevre kirliliği ve Hazine taşınmazlarının işgalinin tespiti amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelince denetim gerçekleştirildi. Akbük'te yapılan denetimde 22 parselde 12 prefabrik, 4 betonarme, 11 sabit yapı niteliğinde tinyhouse ve 7 ahşap yapı olmak üzere toplam 30 adet kaçak yapı tespit edildi.Kaçak yapılarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yıkım iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Menteşe Belediyesi'ne bildirimde bulunulacağı bildirildi. Aynı zamanda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına Doğal Sit Alanına izinsiz müdahalede bulunulması sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.İmar barışı süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve işyerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından Akbük koyunda yaklaşık 50 imara aykırı yapı yıkılmıştı. Kaçak yapıyla mücadelenin devam edeceği bildirildi.