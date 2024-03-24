Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor soru: 288 milyar TL nerede?

Seçime 6 gün kaldı adaylar saha çalışmalarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok son ziyaretlerinden biri de, Çerkes Dernekleri oldu. Ankara'ya son beş yılda bir eser yapılmadığını, başkente değer katacak bir girişimde bulunulmadığını dile getiren Altınok, "Mansur Yavaş, Yüz söz vermiş 90'ını gerçekleştirmemiş. Hala 'benden hizmet beklemeyin" diye konuştu.

Projelerini de anlatan Altınok, seçilmesi durumunda Ankara'ya 5 yeni müze yapacaklarını, bunlardan bir tanesinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkesler Gözyaşı Müzesi' olacağını söyledi. Halkın seçtiği belediye başkanından hizmet beklediğini vurgulayan Altınok, ulaşım, trafik, altyapı gibi sorunların çözülmesinin Ankaralıların hakkı olduğunu kaydetti.

BAŞKENTTE ULAŞIM BÜYÜK BİR SIKINTIYA DÜŞTÜ

Başkentte son yıllarda ulaşımda problemi şikayetleri olduğunu hatırlatan Altınok, "Kuyruklar uzadı, bekleme süreleri uzadı. Arabası olanlar ise trafik kalabalığını hissediyor. Ankara'mızda ciddi bir ulaşım problemi var" dedi. Sabah, akşam Ankara'nın bir yerinden bir yerine gitmenin, okullara ulaşmanın çok zor hale geldiğini ifade eden Altınok, "Balık istifi gibi otobüsler, başkentte yaşayan insanlara bu yakışmıyor" diye konuştu.

"5 SANTİM METRO YAPMADI"

Belediye Başkanı Yavaş'ın "Yol yapalım da trafik mi artsın?" sözlerini hatırlatan Altınok şöyle devam etti:

"Trafiği rahatlatmanın en doğru yolu metrolardır. Sayın Yavaş Ankara'ya 58 km metro sözü verdi ama 5 santim metre yapamadı. Başta havaalanı metro olmak üzere, nasip olursa Ankaralı bize emaneti verince metro ağıyla öreceğiz. Yeni yollar yapmak lazım. Alternatif bulvarlar yapmak lazım. Bunlar yapılmazsa bir buçuk sene sonra Ankara'da teker dönmez olur! Yavaş hala 'Benden proje beklemeyin. Ben yardım yapacağım' diyor. Oysa AK Parti döneminde Büyükşehir Bütçesi'nin yüzde 8'i yardımlara gidiyordu. Yavaş bunu 4'e düşürmüş ama yardım yapmayı, iş yapmamanın bahanesi olarak kullanıyor. Ne iş yapmış ne de daha önceki yönetim kadar yardım yapmış."

"288 MİLYAR NEREYE GİTTİ?"

Yavaş'ın, 300 milyarlık bütçeyi yönettiğini ama 12 milyarın yardıma gittiğini belirten Altınok, "Kalan 288 milyar lirası nereye gitti?" diye sordu. Ankara'ya son beş yılda bir eser yapılmadığını, başkente değer katacak bir girişimde bulunulmadığını dile getiren Altınok, "Yüz söz vermiş 90'ını gerçekleştirmemiş. Hala 'benden hizmet beklemeyin' diyor" dedi.

Ankara'nın "yaşanabilir başkentler" arasından Yavaş döneminde çıktığının altını çizen Altınok, "Yaptığı yüzde 4 yardım. bütçenin yüzde 96'sı ortada yok. Yeni 9 milyarlık gayrimenkul sattı. Peki bu parayı nerede kullandı? 17 alt-üst geçit yapılmış 5 yılda tamamı 2 milyar. Geri kalanı nerede?" diye sordu.

ÇALIŞANLARIN SSK PRİMİLERİ ÖDENMEDİ

Mansur Yavaş'ın 3 buçuk milyar borçlu bir belediyeyi alıp 20 milyar borçlu hale getirdiğini ifade eden Altınok sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanların SSK primini bile ödememiş! Ankaralının parası nereye gitti? Biz inşallah Ankara'yı sanayi şehri haline getirip fuar alanını bir yılda bitireceğiz. Fuar alanına 600 milyon lira bulamayan Sayın Yavaş'ın duvarlara kendi ilanını asmak için harcadığı para 1 buçuk milyar. Kampanyaya harcadığı para 2 buçuk milyar. 'CHP il teşkilatı ödüyor' diyor. CHP'nin aldığı bütün hazine yardıma 1 milyar 819 milyon. CHP'nin seçime girdiği 81 il ve ilçeler var. Tamamını verse yine yetmiyor. Bu değirmenin suyu nereden geliyor?"

KEDİ BURADAYSA, CİĞER NEREDE?

Büyükşehir'in bütün şehirlerinin battığını hatta iflas durumunda olduğunu belirten Altınok, belediyenin parasının halkın parası olduğunu hatırlatarak, "Şirketinizin başına Yavaş'ı getirseniz, görevde tutar mıydınız? Görevden almam diyen var mı?" diye sordu. "Yok" yanıtını alan Altınok, "Çalmıyorsanız daha çok hizmet yaparsınız. Bütçe nerede? Para nereye gitti?" diye seslendi. Nasrettin Hoca'nın "Ciğeri Kedi Yedi" fıkrasını anımsatan Altınok, "Kedi buradaysa, ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?" diye konuştu.

Yavaş'ın dürüstlüğünü ispatlamasını isteyen Altınok, kendisinin Keçiören'de çok zor şartlarla iş başına gelip Türkiye'nin en zengin belediyelerinden birini bıraktığını, Atatürk Cumhuriyet Kulesi gibi devasa hizmetler, şelale, büyük parklar, halı sahalar, spor tesisleri yaptığını söyledi. Altınok, "Geleceğimiz için, gençlerimiz için oy kullanacağız. Başkentin hızlanma zamanı geldi, bir 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez" dedi.

ANKARA'YI DÜNYAYA REZİL ETTİ

Altınok, emekli ve 18 yaş altı gençlere ücretsiz ulaşım, toplu taşım esnafını mağdur etmeyeceğini, suyun yüzde 50 indirimli olacağını, 31 Mart'tan sonra tüm yardımların artacağını ifade etti. Yurtdışından Esenboğa Havaalanı'na gelenlerin metro aradıklarını fakat Yavaş'ın astığı "400 lira et yardımı" ifadesiyle karşılaştığını vurgulayan Altınok, "Bizi yurtdışından gelenlere utandırıyor. İnsanlar metro arıyor. Yardım zaten vatandaşın hakkıdır. Sen metroyu neden yapmadın, onun hesabını ver?" şeklinde konuştu.

PKK'LI SİTELERE ABB'NİN PARASI

Altınok, kamuoyuna yansıyan son haberleri de değerlendirdi. PKK irtibatlı sosyal medya hesapları ve sitelere ABB'den talimat verdiği haberlerine yönelik şöyle konuştu:

"Sayın Yavaş'ın basın danışmanı mıdır nedir, PKK'lı sitelere 'Altınok'un aleyhinde haber yapın' diye talimat veriyor. Bunların hepsi belli. Bir tanesini cezaevine attılar. Bunlar, PKK'lı hesaplar. Türkiye Cumhuriyeti'ne söven, Cumhurbaşkanımıza, Atatürk'e söven, bayrağımıza söven hain sitelere para veriyor. PKK'lı sitelere ABB'nin parasını veriyor. Bunlar, makam için her şeyini satan insanlar. Soygun düzeni, Altınok'un karşısında. Karşımızda rant imparatorluğu var karşımızda. Altınok, soygun çetelerinin adayı değil. Soygun düzeninin korkusu şu; 'Altınok gelirse Ankara'daki soygun dönemi biter; Ankara'nın sahibi biziz' diyorlar. Yüzlerinde bir maske var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırmaya çalışıyor"