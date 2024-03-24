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Giriş Tarihi: 24.3.2024 15:09 Son Güncelleme: 24.3.2024 15:20

Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmişti: Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı!

Yeniden Refah Partisi’nden Suat Pamukçu, geçtiğimiz ay partisinin kuruluş inanç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek görevinden istifa etti. Bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Pamukçu AK Parti’ye geçti.

Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmişti: Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı!

Türkiye, bugün nefesini tuttu Atatürk Havalimanı'na kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi. İstanbullular, hep bir ağızdan 31 Mart için "Yeniden İstanbul" dedi.

Başkan Erdoğan, mitingde yapacağı konuşma öncesi Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu'yu kürsüye davet etti. Pamukçu, Başkan Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı | Video

Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu, patisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını dile getirmişti. Pamukçu açıklamasında şöyle demişti:

Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim. Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım.

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Yeniden Refah Partisi’nden istifa etmişti: Suat Pamukçu AK Parti’ye katıldı!
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