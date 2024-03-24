Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı | Video
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'nun rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul mitinginde taktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
18:11
07:07
10:44
18:10
AK Partili Bekir Bozdağ'dan A Haber'e özel açıklamalar 23.03.2024 | 23:15
20:14
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul şu anda hizmete aç 23.03.2024 | 20:59
18:14
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımızda bir matruşka ittifakı var 23.03.2024 | 15:35
51:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da vatandaşlara hitap etti 23.03.2024 | 15:26
03:04
Murat Kurum 'Deprem riski bizim milli güvenlik beka meselemiz' 23.03.2024 | 10:45
07:30
6A, Temmuz’un ikinci haftasında uzaya fırlatılacak 23.03.2024 | 09:58
05:50
Hakan Fidan anlattı: Murat Kurum neden İBB Başkanı olmalı? 23.03.2024 | 01:55
00:11
00:45
Hamza Dağ, Özgür Özel ve Cemil Tugay'a el salladı | VİDEOHABER 22.03.2024 | 21:54
37:52
00:13
Canan Kaftancıoğlu Savcılığa geldi | Video 22.03.2024 | 15:10
00:44
14 ilde "Sibergöz-28" operasyonu: 34 gözaltı | Video 22.03.2024 | 14:52
00:18
00:16
SON DAKİKA! CHP'deki para kulelerinin yeni görüntüleri | Video 22.03.2024 | 14:18
01:30
CHP Bornova karıştı! "Yağmur gibi adam alıyor" | Video 22.03.2024 | 12:59