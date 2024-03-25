Altınok’tan Zeydan Karalar’ın ’bölücü’ sözlerine tepki! Mansur Yavaş’a sert gönderme: Koltuk uğruna sağır oldular...

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada açık açık bölücü bir söylemde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz" dedi. Karalar skandal sözlerinin hemen ardından ise "Yayını kesin bunu yayınlamayın" ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da söz konusu skandala sosyal medya hesabından tepki gösterdi, Mansur Yavaş'a göndermede bulundu...

CHP'li Zeydan Karalar'dan bölücü söylem: Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz

Altınok şunları kaydetti:

Taş Medreseli Kardeşlerim;

Sizlerle Kenan Evren zindanlarında aynı ekmeği bölüştük, aynı tastan su içtik. Karanlık gecelerde birbirimize tutunduk, birbirimize sahip çıktık, birbirimizi ayakta tuttuk.

Elbette bizim aramızdaki bağ bir kardeşlik bağıdır. Bu bağ pamuk ipliğine bağlı değildir. Bu bağı ne bir makam ne de bir siyasi süreç bozabilir. Siyaseten bazen ayrı düşebiliriz fakat ruhumuz birdir, mayamız birdir, özümüz birdir. Bunu da sadece biz anlarız.

Asil ve tarihi seciyesini kaybetmemiş gerçek Taş Medreseliler, başkalarının kardeşliği bir şefaat gibi sunmasına asla tahammül edemez. Siyasi menfaatini bahane ederek buna karşı susmaz. Üç maymunu oynamaz, ince ip üstünde oynayan sirk canbazı gibi kıvırmaz.

'KOLTUK UĞRUNA SAĞIR OLDULAR'

Ülkücüleri hor görenlerle aynı çatı altında siyaset yapıp makam mansıp bulmak ya da koltuk uğruna buna sağır olmak biz gerçek Taş Medreselilerin tıynetine uymaz.

Sırf koltuğunu korumak için Taş Medreselilere, yani biz ülkücülere, Türk milliyetçilerine edilen hakaretlere susanları ve böyle durumlarda gizlenip ölü taklidi yapanları bir kenara yazın. Yazın ve hesabını ilk fırsatta sorun.