CHP’li Zeydan Karalar’dan bölücü söylem: Taş medresede yetişenler kardeşimiz olamaz

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada açık açık bölücü bir söylemde bulundu. Cumhur İttifakı Karataş Belediye Başkanı ve Adayı Necip Topuz'u kast eden Karalar "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olmaz” dedi. Karalar skandal sözlerinin hemen ardından ise "Yayını kesin bunu yayınlamayın" ifadelerini kullandı.