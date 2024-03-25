CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hakaret! "İyisini yapamayız"

"GENETİK OLARAK TÜRKİYE MEDENİYETİ YAKALAYAMAYIZ!"

Hasan Akgün, katıldığı bir toplantıda " 250 bin yıl sonra dahi Türkiye Avrupa medeniyetini ve demokrasisini yakalayamaz. Çünkü biz çalışarak kazanma, Mercedes yapma en iyisini yapma noktasında genetik olarak böyle bir yapıya sahip değiliz yapamayız." dedi.

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"BU SÖYLEMLERİNİZ TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMIŞ OLMUYOR MU?"

Akgün'ün skandal ifadelerine sessiz kalamayan bir vatandaşın "Başkanım bu söylemleriniz Türk milletini aşağılamış olmuyor mu?" sorusuna "Aşağılıyor tabi, bana örnek vereceksin ve diyeceksin ki 1923 yılında savaştan çıkan Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mercedes üretti, BMW üretti, tren yaptı, uçak yaptı. Fakat 1953 yılında savaştan çıkan Kore'de kişi başına düşen gelir 40 bin dolar, 12-14 aracı var. ABD'den en uç nokta olan Avustralya'ya kadar Kore arabalarına biniyorlar. Çünkü teknolojisi yüksek ve ucuz." ifadeleriyle yanıt verdi.

Akgün'ün bu hadsiz sözleri sosyal medyada büyük tepki gördü.