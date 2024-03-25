CHP'li Belediye Başkanı Akgün'den Türk milletine hakaret! "Genetiğimiz iyi değil"
CHP'de Türk milletine ve milletimizin manevi değerlerine yönelik saldırılar bitmiyor. Bu kez CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, katıldığı bir programda Türk milleti hakkında aşağılayıcı sözler kullandı. Akgün "Biz genetik olarak en iyisini yapmaya sahip değiliz" dedi.
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