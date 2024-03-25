Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL’lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti

Türkiye 31 Mart Pazar sandık başına gidecek ve yerelde tercih ettiği adaylar için oyunu kullanacak.
İBB BAŞKANI VİLLALARI GİZLEMİŞ!
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu dönemde pazarlıklar, kirli para trafiği ve son olarak mal beyanında yer vermediği 1.5 milyar TL'lik 3 villa ile gündeme geldi.
İBB'DE SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!
Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıktı.
MAL BEYANINDA GÖSTERMEDİ
Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap tarafından paylaşılan bilgilere göre İmamoğlu'nun bu villaları mal beyanında göstermediği belirtildi.
Villaların nasıl gizlendiği merak konusu olurken, boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alındığı ortaya çıktı.
Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz.
PARAVAN ŞİRKET ÜZERİNDEN ALIMLAR YAPILDI
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu.
Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.
BİR HAFTA İÇERİSİNDE VİLLALARI ALDILAR
Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat.
İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu. Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.
Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti. Böylece villaların mal beyanına girmesinin de önüne geçildi.
Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu.
NE KADAR ÖDENDİĞİ MEÇHUL!
Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat'a devri için Ali Nuhoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.
2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi.
VİLLALAR KAMUOYUNDAN GİZLENDİ
2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.
İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.
Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti
İMAMOĞLU VİLLALARI KABUL ETTİ!
İşte bu söz konusu villalarla ilgili Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozmak zorunda kaldı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Ekrem İmamoğlu, skandalı açık açık kabul etti.
İBB Başkanı, villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu söyledi.