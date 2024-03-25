NE KADAR ÖDENDİĞİ MEÇHUL!

Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat'a devri için Ali Nuhoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.

2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi.

VİLLALAR KAMUOYUNDAN GİZLENDİ

2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.

İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti

İMAMOĞLU VİLLALARI KABUL ETTİ!

İşte bu söz konusu villalarla ilgili Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozmak zorunda kaldı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Ekrem İmamoğlu, skandalı açık açık kabul etti.

İBB Başkanı, villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu söyledi.