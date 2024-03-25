Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan’da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. Üstelik villalarla ilgili bu usulsüzlüğün de arkasında CHP'deki kirli para skandalında adı geçen ve İmamoğlu İnşaat yetkilisi olan Tuncay Yılmaz başrolde bulunuyor. İmamoğlu söz konusu bu skandalla ilgili konuştu ve villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu kabul etti.