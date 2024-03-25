Miting coşkusu

Cumhur İttifakı'nın Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nin düzenlendiği alan saatler öncesinden doldu. Yoğun güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların miting alanına rahat ulaşması için tüm önlemler alındı. Yenikapı etkinlik alanının 2 katı, Maltepe etkinlik alanın ise 5 katı büyüklüğündeki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde vatandaşların güvenli geçişi için 15 ayrı giriş noktası oluşturuldu. Miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı. Miting alanına 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu. Teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı. Alanda sağlık tedbirlerinin de düşünüldüğü alanda yaklaşık 30 ambulans hazır bekletildi. Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.Mitingden önce Uğur Işılak, Alişan ve daha sonra Sinan Akçıl sahneye çıkarak mini bir konser verdi. Erdoğan ile Cengiz Kurtoğlu 'Duyanlara duymayanlara' şarkısını birlikte seslendirdi.