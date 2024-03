Aziz Yeniay’dan mucit gençlere 100 bin TL hibe sözü

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, gençlerle bir araya geldi. Gençlerin "Bugüne kadar mevcut belediye başkanı gençlerimize sahip çıkmadı, siz bize yardım edecek misiniz ?" sorusu üzerine Yeniay şunları söyledi:"Evet. Siz icat edin, her bir mucit kardeşimize 100 bin lira hibe kredi vereceğiz. Eskilerin dediği gibi 'icat çıkarmayın' sözünün tam tersi, siz icat çıkartın. Benim de arkadaşım olan rahmetli Özdemir Bayraktar, 'Ben insansız hava aracı yapacağım' dediğinde kimse inanmadı, 'Japonu, Almanı, Amerikası yapmadı da, sen mi yapacaksın?' dediler. Bugün oğlu Selçuk Bayraktar'ın yaptığı İHA'lar SİHA'lar dünyada bir numara. Seçildiğimizde projelerinizle bize gelin sonuna kadar arkanızda olacağız."AK Parti'nin 22 yılda imkansız denilen her şeyi yaptığını vurgulayan Yeniay, sözlerine şöyle devam etti: "Gençler, önünüze engel koyanları, hevesinizi kıranları geçin. Boş ver diyenlere değil, 'gayret et seninleyiz' diyenlere kulak verin. Gerçek belediyecilik yol açar, hedefler için imkan sağlar, destek olur, umut verir."